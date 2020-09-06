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فن

بعد حذف صورها من إنستجرام.. أصالة تستأنف نشاطها بهذا الفيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
اصالة
اصالة
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شروق إبراهيم
رغم قيام الفنانة السورية أصالة نصري بحذف منشوراتها من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" الذي يتابعه 8 ملايين شخص، إلا أنها استأنفت نشاطاتها من جديد.


وقامت أصالة بنشر فيديو لطفليها التوأم "آدم وعلي طارق العريان" وهما على السرير وعلقت: "وبكرة عندي يوم مهم وتصبحوا على خير".


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وكانت أصالة فاجأت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك.


وتعد أصالة من أكثر الفنانات نشاطا وتفاعلا على "إنستجرام" من خلال خاصية ستوري التي تنشر من خلالها فيديوهات عفوية مع أبنائها، فضلا عن امتلاكها 8 ملايين متابع.


وطرحت أصالة نصرى مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات العالية، وألحان راكان، وتوزيع هشام السكران.  

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