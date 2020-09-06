طارق يحيى يعلق على مزاعم تواطؤ أحمد أيمن منصور مع الزمالك ضد بيراميدز

علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض ‏القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه ‏وتعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد ‏بالمركز الثاني.‏





وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أندهش من هذه التصريحات الغريبة ‏وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك ‏وشائعات لا أساس لها من الصحة".‏



