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رياضة

طارق يحيى يعلق على مزاعم تواطؤ أحمد أيمن منصور مع الزمالك ضد بيراميدز

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:53 م
طارق يحيى
طارق يحيى
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عمرو ابوبكر
علق طارق يحيي، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، على تناول بعض ‏القنوات أنباء عن تواطؤ احمد أيمن منصور، مدافع بيراميدز، ضد ناديه ‏وتعمد التراخي أمام الجونة، من أجل اتاحة الفرصة للزمالك في الانفراد ‏بالمركز الثاني.‏

وقال يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" أندهش من هذه التصريحات الغريبة ‏وتناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي امور مثيرة للضحك ‏وشائعات لا أساس لها من الصحة".‏

وواصل:" القنوات ادعت أيضًا أن تواطؤ أحمد أيمن منصور ضد ‏بيراميدز جاء بواسطة والده نجم الزمالك السابق أيمن منصور ونشر ‏شائعة أنه عاد الاّن من قطر للعمل في نادي الزمالك، وهذه أكاذيب عارية ‏تمامًا من الصواب".‏
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