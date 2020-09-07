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تعليم

مجمع مدرجات .. آخر استعدادات جامعة قناة السويس لاستقبال العام الجامعي الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:57 ص
استعدادات الجامعة
استعدادات الجامعة
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتخذ كافة استعداداتها للعام الجامعي القادم ٢٠٢٠_٢٠٢١ والذى سيطبق فيه ولأول مرة نظام التعليم الهجين الذي يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي الحضوري وبين أسلوب التعلم الإلكتروني الذي يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقي المقررات التعليمية وتطبيق التقنيات التفاعلية. 

 ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الاستعدادات المختلفة لبدء العام الدراسي تشمل  النواحي الأكاديمية والإدارية  فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالاضافة الى استعدادات المدن الجامعية. 

مشيرا الي اختيار موقع للبدء في انشاء مجمع المدرجات الخاصة بالجامعة وذلك ضمن الاستعدادات  للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠_٢٠٢١ والذي تلتزم فيه جميع الجامعات بتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تستهدف حماية وسلامة الطلاب شاملة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي مما يستدعي توفير عدد كبير من المدرجات وذلك لاستيعاب اعداد الطلاب الكبيرة مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بتحديد ٥٠ طالبا بالمدرج للكليات العملية و ١٠٠ طالب للكليات النظرية. 

واكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان العمل  يسير علي قدم وساق لإستقبال الطلاب الجدد والقدامي مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ منتصف اكتوبر القادم.

وأشارت الدكتورة داليا منصور عميد الطب البيطري، الى أن الكلية قامت بتجهيز ٤ قاعات للاختبارات الاليكترونية بسعة ٥٠٠ جهاز كل قاعة مجهزة بما يقرب من ١٥٠ جهازا.

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