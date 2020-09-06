الإسماعيلية تنهي استعدادات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ





أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية على أنه تم الانتهاء من اتخاذ كل التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير اجراءات الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ فى الإعادة على المقعد الفردى المقرر انطلاقها الثلاثاء والأربعاء الموافقان 8 و9 من شهر سبتمبر الجارى.





وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث والمتابعة والعرض أولا بأول على المحافظ.





وأشار الى أنه تقرر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة اعتبارا من صباح الغد الاثنين الموافق 7 من سبتمبر ويستمر العمل على مدى 72 ساعة متواصلة لمتابعة سير وانتظام كل الخدمات.





وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا بحضور كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد واللواء هشام مروان مساعد مدير الأمن والعقيد هشام الفقى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات وممثلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لمتابعة العملية الانتخابية.





وخلال الاجتماع، تم مراجعة واستعراض كل الإجراءات التنفيذية والاستعدادات والتجهيزات التى تم تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لجولة الإعادة فى الانتخابات.





ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركزا بإجمالى 229 لجنة فرعية و897 ألفا و574 ناخبا وناخبة.



وتم التأكيد على التنسيق التام فيما بين مختلف الجهات المعنية على تأمين اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجرى بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث.





كما تم توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط ارضي بكل مركز انتخابى وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.





إجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه المستخدمة أثناء العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بالأدوار الأرضية لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.





وتم إنشاء حرم أمن بأستخدام الفراشة وإزالة الأشجار والنباتات التي تعوق الرؤية لتسهيل عملية التأمين وإنشاء سرادق به عدد مناسب من الكراسي لانتظار الناخبين أمام كل مركز انتخابي مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.





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