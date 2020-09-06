إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور

حملة مكبرة، تم خلالها رفع وإزالة ١٦٥ حالة إشغالات وتعديات على مساحة اجمالية قدرها ٥٢٠٠ متر مربع بقرية النورس بالممشى البحري. نفذ حى أول بمحافظة الإسماعيلية،





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف حملات رفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.





ومن جانبه أعلن العميد أحمد نجاح رئيس حى أول أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية صباح اليوم السبت الموافق ٥ من شهر سبتمبر.





وقد أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ إزالة ورفع ١٦٥ حالة تعديات الإشغالات على مسطح إجمالى بمساحة ٥٢٠٠ مترا مربعا بقرية النورس.



