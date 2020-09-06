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محافظات

إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
ازالة الاشغالات بممشي
ازالة الاشغالات بممشي الاسماعيلية بطريق البلاجات
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انجي هيبة
نفذ حى أول بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة، تم خلالها رفع وإزالة ١٦٥ حالة إشغالات وتعديات على مساحة اجمالية قدرها ٥٢٠٠ متر مربع بقرية النورس بالممشى البحري.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف حملات رفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

ومن جانبه أعلن العميد أحمد نجاح رئيس حى أول أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية صباح اليوم السبت الموافق ٥ من شهر سبتمبر.

وقد أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ إزالة ورفع ١٦٥ حالة تعديات الإشغالات على مسطح إجمالى بمساحة ٥٢٠٠ مترا مربعا بقرية النورس.

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إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور
إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور
إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور
إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور
إزالة الإشغالات بممشى الإسماعيلية بطريق البلاجات.. صور
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