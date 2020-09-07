معدل إصابات كورونا في ألمانيا يتجاوز 250 ألف حالة مؤكدة

أكدت ألمانيا وجود 814 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 250799 حالة وفقًا لمعهد روبرت كوخ، المسؤول عن مكافحة الأمراض والوقاية منها في ألمانيا.





وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يتم تأكيد أي وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في ألمانيا، ويبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد حاليًا 9325.





وأودى الوباء بحياة أكثر من 883 ألف شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن، بينما تجاوز عدد المصابين 27 مليونًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وتعيد العديد من البلدان فرض قيود الوباء وتدابير الحجر الصحي بسبب تفشي الأمراض الجديدة.

وتأتي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا (6.2 مليون مصاب، وأكثر من 189000 حالة وفاة) وتجاوزت الهند البرازيل من حيث العدد الإجمالي للمصابين ، حيث بلغ 4.2 مليون حالة، فيما أكدت البرازيل 4.13 مليون حالة اصابة

في الوقت نفسه، بلغ عدد القتلى في الهند 71642 ، وهو أقل من البرازيل (126.650).



