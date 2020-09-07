منه فضالي تشيد بـ مسرحية سيد درويش: عمل محترم ومجهود عال

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور مع نجوم مسرحية سيد درويش عبر حسابها الشخصي انستجرام .





وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة : " وسط الاصدقاء سعيده جدا بمسرحيه سيد درويش عمل محترم ومجهود عالي بجد من ميدو عادل عظيم مبروك 🌹 نيجي بقي لروح قلبي لقاء سويدان شهادتي فيكي مجروحه جليله العالمه اكتر من رائعه وقمر مبروك يا حببتي ♥️ رشا بقي عامله دور حياه دور تحفه بجد مبروك يا حببتي ♥️ و سيد جبر عسل كراوية 😄 مبروك للجميع ولمخرج العرض اشرف عزب ".

يعد عرض " سيد درويش " من دراما السير الذاتية عن فنان الشعب سيد درويش ، وتدور أحداثه حول المحطات الهامة في حياته ومواقفه الوطنية ، وكذلك إسهاماته الفنية التى أثرى بها الفن ، وأهم المتغيرات التى أدخلها الفن ، حيث قام سيد درويش بعمل نقلة نوعية للموسيقي العربية وعبر عن فئات كثيرة من المجتمع وكذلك مشاكل الطبقات المهمشة .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير" والذى شاركت فى بطولته إلى جانب لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.