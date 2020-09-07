الباكي على الأنقاض .. أحمد موسى يفضح الإخوان: الصورة في فلسطين وليست بمصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، كذب وادعاء الجماعة الإرهابية في ان الدولة تزيل المباني دون وجة حق، حيث كشف أن الصورة المتداولة على صفحاتهم لمواطن يجلس على أنقاض بيته في فلسطين وليست في مصر.





وأكد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجماعة الإرهابية تسعى الي الانتقام من الشعب المصري، بسبب خروجه عليهم ودعم القوات المسلحة في 30 يونيو.





وأشار موسى، أن كل من كان يتعاون مع الإرهابي محمود عزت سوف يتم القبض عليه؛ منوها بأن القبض على محمود عزت يجعل الإرهابيين في حالة من الحقد والغيظ.





وحذر موسى المصريين من محاولات الإرهابية تزييف وعيهم وتغيير الحقائق وبث سمومهم في عقولهم.