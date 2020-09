اختلاف بين العلماء على مدة استمرار المناعة بعد الإصابة بكورونا

أظهر بحث جديد أنه بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون من COVID-19، يتم الاحتفاظ بالأجسام المضادة التي يطورونها ضد الفيروس في أجسامهم لمدة 3 أشهر على الأقل، وذلك بالنسبة لأولئك الذين يتعافون من الحالات الخفيفة من COVID-19.





وفقا لما نشره موقع healthy lain، فإن الأبحاث الجديدة تظهر أن المناعة ضد الفيروس ربما تستمر لمدة 3 أشهر على الأقل، وقد تستمر لفترة أطول.





يعد فهم كيفية استجابة جهاز المناعة لدينا للفيروس خطوة مهمة في تطوير اللقاح، العديد من اللقاحات الواعدة قيد التطوير، ولكن حتى تصبح متاحة، يجب علينا استخدام أدوات مثل التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة للحفاظ على انتقال العدوى منخفضًا.





منذ بداية جائحة COVID-19، كان هناك ضغط لتطوير لقاح ضد فيروس SARS-CoV-2.





إذا تمكن العلماء من فعل ذلك بسرعة، وبينما نبطئ انتشار المرض، يُعتقد أنه يمكننا الحد من الوفيات من خلال تحقيق مناعة القطيع.





بينما يعمل العلماء بجد على العديد من الجبهات لفهم الفيروس وتطوير ضوابط له، لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المناعة بعد الشفاء من COVID-19، بما في ذلك المدة التي تستغرقها.





إن معرفة مدة استمرار المناعة أمر مهم في وضع بروتوكولات التطعيم.





ما نعرفه حاليًا عن مناعة COVID-19

وفقًا للورين رودا، دكتوراه، زميل ما بعد الدكتوراه في علم المناعة في كلية الطب بجامعة واشنطن، لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الناس محصنين من الإصابة مرة أخرى لمجرد عدم إجراء دراسات كافية حتى الآن.







وقالت: "سيتطلب هذا تتبع إعادة تعرض عدد كبير من الناس وتحديد ما إذا كانوا مرضى".





ومع ذلك، قالت إن فريق البحث الخاص بها قام بعمله، بالإضافة إلى آخرين، مما يدل على أن الأجسام المضادة ضد الفيروس يتم الاحتفاظ بها لمدة 3 أشهر على الأقل.





في دراسة ما قبل الطباعة التي أجراها فريقها على وجه الخصوص، والتي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، تبين أن هذا يحدث حتى في الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة.





بالإضافة إلى ذلك، تشير دراستهم إلى أن المناعة يمكن أن تستمر لفترة أطول.





وأضافت رودا أنهم اكتشفوا أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 المعتدل لديهم خلايا ذاكرة B وخلايا ذاكرة T "ذات سمات وظيفية".





خلايا الذاكرة تعطي نظامنا المناعي الذاكرة من الميكروبات الغازية السابقة، والسماح لها أن تكون أسرع استجابة أقوى في المرة القادمة التي نواجهها لهم.







ما يعنيه هذا هو أنه إذا تعرض الناس للفيروس مرة أخرى، فإن هذه الخلايا، إلى جانب الأجسام المضادة، من المرجح أن تحمي الناس من الأعراض ومن انتقال العدوى.





وقالت رودا إن الذاكرة المناعية للأمراض الأخرى، مثل الحصبة، يمكن أن تستمر لسنوات عديدة، لذلك قد يكون هذا صحيحًا بالنسبة لـ COVID-19 أيضًا.





في دراسة مختلفة نُشرت في The New England Journal of Medicine، درس باحثون في آيسلندا 1107 أشخاص تعافوا من COVID-19 وثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة للفيروسات.





خلال فترة 4 أشهر من الزمن، وجدوا أن تلك الأجسام المضادة للفيروسات ضد COVID-19 لم تتراجع.





ومع ذلك، أشار الدكتور ستيفن سبيربر، الرئيس المؤقت لقسم الأمراض المعدية في المركز الطبي لجامعة هاكنساك، إلى أنه لا يزال هناك "الكثير" الذي لا يعرفه الخبراء عن SARS-CoV-2 لأنه فيروس كورونا جديد.