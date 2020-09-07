دراسة: الأجهزة المناعية للمصابين بالسمنة أقوى فى مواجهة كورونا

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون

مستويات عالية من الدهون والسكر في الدم مما يؤدي إلى حدوث تورم داخل الأوعية الدموية والأعضاء.

وأفاد الباحثون، بأن

تؤدي إلى رد فعل الجسم المبالغ فيه عند الإصابة بفيروس كورونا

Covid-19

، والذي يمكن أن يسبب تعفن الدم وتلفًا مميتًا للأعضاء عند المرضى.