دراسة: الأجهزة المناعية للمصابين بالسمنة أقوى فى مواجهة كورونا

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة ميشيغان، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يعانون أكثر من اعراض فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك لأن وزنهم الزائد يضر جهازهم المناعي.
ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتابع الباحثون، انه يمكن ان يكون الوزن الزائد يقلل من عمل الأجهزة المناعية، وتعرضها للإجهاد، فيؤدي السمنة إلى مستويات عالية من الدهون والسكر في الدم مما يؤدي إلى حدوث تورم داخل الأوعية الدموية والأعضاء.
نتيجة لذلك، أكد الباحثون،أنه عندما يصاب شخص ما بـ عدوى فيروس كورونا المستجد فإن جهاز المناعة الذي يعمل بالفعل يكون أقرب إلى الانقلاب إلى رد فعل مفرط من الشخص السليم والذين يتمتعون بأجسام مثالية.
وأفاد الباحثون، بأن السمنة تؤدي إلى رد فعل الجسم المبالغ فيه عند الإصابة بفيروس كورونا Covid-19، والذي يمكن أن يسبب تعفن الدم وتلفًا مميتًا للأعضاء عند المرضى.
وفسر الباحثون، ان سبب تعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لخطر الموت بشكل أكبر إذا أصيبوا بفيروس كورونا، إلا ان ضعف جهاز المناعة لديهم بسبب الدهون والسكر الموجود في الدم.
وقالت الدكتورة دورجا سينجر من جامعة ميشيغان، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم خلايا الدم البيضاء أكثر نشاطًا لدى من الأشخاص الذين لديهم أجسام مثالية ، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى معاناة شديدة من فيروس كورونا.
وأشار الباحثون، إلى أنه تسبب السمنة أيضًا ضررًا للأعضاء الداخلية، مما يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ووجدت دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية، أن زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 الحاد بنسبة 40 في المائة ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة للدخول إلى المستشفى بسبب المرض والوفاة.