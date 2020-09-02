دراسة: استخدام الأطفال للهواتف ليلا يسبب لهم السمنة لهذا السبب

وأوضح الباحثون، انه ترسل الشاشات اللوحية في الليل إشارات إلى الجسم، تجعله من الصعب معرفة أن الوقت قد حان للشعور بالنعاس، و

يحتاج الأطفال قبل سن المراهقة إلى ما يزيد عن 10 ساعات كل ليلة من النوم لمساعدة عقولهم وأجسامهم النامية على النمو بشكل صحيح.