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دراسة: استخدام الأطفال للهواتف ليلا يسبب لهم السمنة لهذا السبب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:46 م
استخدام الأطفال للهواتف
استخدام الأطفال للهواتف ليلا يسبب لهم السمنة لهذا السبب
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آية التيجي
تشير دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في الكلية الملكية للجراحين، إلى أن الأطفال الذين ينامون وقتا أقل ويقضون الكثير من الوقت على الهواتف والاجهزة اللوحية هم أكثر عرضة للإصابة بـ السمنة.


وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان كل ساعة إضافية من استخدام الشاشات اللوحية بالنسبة للأطفال يعرضهم  للإصابة بزيادة الوزن أو السمنة، وذلك بنسبة 16 في المائة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.




وتابع الباحثون، أن قلة النوم كل ساعة في الليل بالنسبة للأطفال تزيد خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 23 في المائة ، وفقًا لنتائج الدراسة التي أجريت على اكثر من 4000 طفل.


وأفاد الباحثون، بأن هناك علاقة مباشرة بين زيادة استخدام الهواتف بالشاشات اللوحية وبين انخفاض وقت النوم، والأرق، ومن المعروف ان عدم النوم ليلا يزيد من اكتساب الجسم للوزن، حيث ان عدم النوم يدفع الجسم لتناول المزيد من الطعام.


وأبرز الباحثون، أن خفض مقدار الوقت الذي يقضيه الاطفال في استخدام الأجهزة الإلكترونية يمكن أن يساعدهم على النوم لفترة أطول وتناول الطعام بشكل أفضل؛ حيث يسبب الحرمان من النوم تغيرات في الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية ، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.


كما أضاف الباحثون، أن نقص الطاقة الناجم عن عدم النوم في الليل لوقت كاف، قد يجعل الناس أقل عرضة لـ ممارسة الرياضة وحرق أي طعام يتناولونه. 


وأوضح الباحثون، انه ترسل الشاشات اللوحية في الليل إشارات إلى الجسم، تجعله من الصعب معرفة أن الوقت قد حان للشعور بالنعاس، ويحتاج الأطفال قبل سن المراهقة إلى ما يزيد عن 10 ساعات كل ليلة من النوم لمساعدة عقولهم وأجسامهم النامية على النمو بشكل صحيح.


ووجد الباحثون، أن وقت استخدام الشاشة اللوحية ومدة النوم لهما علاقة عكسية ، مما يعني ان انخفاض أحدهما أدى إلى زيادة في الآخر، أظهر الأطفال الذين يستخدمون الشاشات اللوحية أكثر أنهم ينامون بشكل أقل، مما يزيد من شاراتهم تجاه تناول الطعام، وبالتالي الإصابة بالسمنة.


وأفاد الباحثون، انه مقابل كل ساعة إضافية يتم قضاؤها على الشاشات اللوحية ، كانت هناك فرصة زيادة بنسبة 16 في المائة للإصابة بالسمنة، وكان الخطر 23 في المائة لكل ساعة من النوم يتم فقدانها. 


وقالت الدكتورة فيفيكا جوزمان من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، ان النوم غالبًا ما يتم التقليل من قيمته ولكنه جزء مهم من نمو الأطفال، مع قلة النوم يمكن ان تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، وهو الأمر الذي يؤثر على الأطفال بشكل أكبر.


وأشارت جوزمان، الى ان نتائج الدراسة التي توصلنا إليها إلى أن مدة النوم تلعب دورًا في الارتباط بين استهلاك الشاشات اللوحية وزيادة الوزن، بالإضافة إلى انه يضر بأعينهم يعانون من مشاكل قصر النظر في وقت مبكر، ويعمل على زيادة مخاطر وفاتهم في سن مبكرة .
دراسة: استخدام الأطفال للهواتف ليلا يسبب لهم السمنة لهذا السبب دراسة: استخدام الأطفال للهواتف ليلا يسبب لهم السمنة لهذا السبب
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