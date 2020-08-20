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مرأة

للقضاء على الأرق.. عادة غير متوقعة تجعلك أكثر استرخاء عند النوم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:22 ص
عادة غير متوقعة تقضي
عادة غير متوقعة تقضي على الأرق قبل النوم
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آية التيجي
وجدت دراسات أجريت مؤخرا من قبل باحثون من معهد كارولينسكا بالسويد، أن تأجيل وجبة العشاء حتى قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل والشعور بالانتعاش فور الاستيقاظ .

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان تأخير وجبة العشاء قبل النوم مباشرة يمكن ان يتسبب في الشعور بالاسترخاء ويعطي تأثيرا معاكسا والنوم بشكل أفضل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح الباحثون، ان تناول وجبة خفيفة قبل النوم او مشروبات دافئة يمكن ان تساعد على النوم بشكل افضل، وبالتالي القضاء على مشكلة النعاس التي تواجهها بسبب عدم النوم جيدا خلال الليل.

وأشار الباحثون، إلى ان تناول الغداء في وقت متأخر يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس أكثر في فترة ما بعد الظهر وتنام أقل في الليل، والخروج لتناول العشاء يمكن أن يجعلك أكثر انتعاشًا وتنام بشكل أفضل. 

وأكدت نتائج الدراسة، إلى أن تأخير تناول وجبة العشاء يمكن ان يجعلك تنام بشكل أفضل، مما يقضى على مشكلة النعاس عند الاستيقاظ والشعور بالخمول أثناء الخروج للعمل.

فيما أكد الباحثون، ان اضطرابات النوم ، يمكن ان ترتبط بتغير المزاج والشعور بالنعاس خلال ساعات اليوم، وهو الأمر الذي يؤثر على التواصل الاجتماعي مع الآخرين بنسبة 70٪ ، بخلاف المشاكل الصحية التي يمكن ان يتسبب به عدم النوم خلال الليل، أخطرها السمنة.
عادة غير متوقعة تقضي على الأرق قبل النوم عادة غير متوقعة تقضي على الأرق قبل النوم
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