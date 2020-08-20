للقضاء على الأرق.. عادة غير متوقعة تجعلك أكثر استرخاء عند النوم

وجدت دراسات أجريت مؤخرا من قبل باحثون من معهد كارولينسكا بالسويد، أن تأجيل



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان تأخير أن تأجيل وجبة العشاء حتى قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل والشعور بالانتعاش فور الاستيقاظ .وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى ان تأخير وجبة العشاء قبل النوم مباشرة يمكن ان يتسبب في الشعور بالاسترخاء ويعطي تأثيرا معاكسا والنوم بشكل أفضل، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأوضح الباحثون، ان تناول وجبة خفيفة قبل النوم او مشروبات دافئة يمكن ان تساعد على النوم بشكل افضل، وبالتالي القضاء على مشكلة النعاس التي تواجهها بسبب عدم النوم جيدا خلال الليل.





وأشار الباحثون، إلى ان تناول الغداء في وقت متأخر يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس أكثر في فترة ما بعد الظهر وتنام أقل في الليل، والخروج لتناول العشاء يمكن أن يجعلك أكثر انتعاشًا وتنام بشكل أفضل.



