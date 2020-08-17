فوائد أذكار النوم.. وأفضل الأدعية التي تقال قبله

فوائد أذكار النوم ينبغي لكل مسلم أن يعرفها، حيث أن لها فضائل عظيمة وجلية، كما يستحب له قبل أن يدخل فراشه أن يبدأ بقراءة أذكار النوم، و لو فعل هذا قبل أن يضطجع؛ فلا يُعتبر أمرًا محرمًا؛ لأن الله - عز وجل- يقول في سورة آل عمران: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ»، ولكن من السنة أن تتم قراءة أذكار النوم عند الاستلقاء، ويعد الحرص على هذه الأذكار سببًا لجلب النفع والخير للمسلم ودفع الضرر والشر عنه، كما أن من ضمن عبادته – تعالى- المحافظة على الدعاء والذكر، و هناك العديد من أذكار النوم التي وردت عن النبي - عليه الصلاة والسلام- والتي نسلط الضوء على أبرزها في التقرير التالي.

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فوائد أذكار النوم:

‏لأذكار النوم العديد من الفوائد التي يجنيها المسلم، منها:

1. نيل الأجر من الله - سبحانه وتعالى-، فكلما ذكر الإنسان الله ازداد أجره وثوابه.

2. تقوية صلة العبد بربه من خلال ذكره في جميع الأوقات حتى وقت الخلود للنوم.

3. الحماية من كيد الشيطان؛ حيث لا يُمكن للشيطان أن يقترب ممن يذكرون الله قبل نومهم.

4. ‏تحمي المُسلم من أي شر قد يضره.

5. ‏مضاعفة حسنات المُسلم في الدنيا والآخرة.

6. نيل رضا الله - سبحانه وتعالى- وشفاعة رسوله يوم القيامة.

7. الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية.

‏8. الحماية من العين والحسد.

9. ‏غفران الذنوب.

10. استشعار القرب من الله - عز وجل-، وبالتالي الابتعاد عن كُل ما هو محرّم أو مكروه في الدين.‏

11. ‏شعور المُسلم بقوة جسدية تجعله نشيطًا عند استيقاظه من نومه ليقوم بكافة الأعمال المطلوبة منه.

‏12. تعلم الاتكال على الله في كُل شيء، فالإنسان عندما يضع نفسه في الفراش فهو لا يعلم إن كان سيُصبح في اليوم التالي أم يأخذه الموت فجأة، وهكذا فإنه يتعلم أن يُسلم جميع أموره لله - سبحانه وتعالى-.

أفضل أذكار النوم:

من الثابت في السنة النبوية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم؛ حيث كان يرفع كفيه وينفُث فيهما أي ينفخ فيهما ثُم يقرأ هذه السور ثلاث مرات وبعد أن ينتهي يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من سائر جسده، وفي هذا الأمر فائدة للمسلم حتى إذا ما باغته الموت خلال نومه يكون قد مات على خير؛ إذ يكون آخر من لفظ به لسانه هو آيات الله - عز وجل-، وثبت عنه- عليه الصلاة والسلام- أيضًا فضل قراءة آية الكرسي قبل النوم؛ إذ إنها تحمي من وساوس الشيطان حتى صباح اليوم التاليتها.

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أفضل الأدعية قبل النوم:





(اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم).





(اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرًا لي).





(اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر).





(اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن اهلها، ويكون بلاغًا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك).





(اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي و رجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي).





(اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا أو حاسدًا).





(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).





أجمل الأدعية قبل النوم:





(اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني).





(اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك).





(اللهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي و إسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني).





(اللهم اغفر لي جدي وهزلي، ‏وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما ‏أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير).





(اللهم اهدني وسددني، اللهم استر عورتي وأمن روعتي، واقض عني ديني).





(اللهم أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، و أصلح لي آخرتي التي ‏فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير واجعل الموت راحة لي من كل شر).



