لن تصدق .. غسل الأسنان بعد تناول الطعام يدمرها.. اعرف السبب

أخطاء يومية فيما يتعلق بالعناية المناسبة بالأسنان؛ تؤدي إلى تدميرها شيئًا فشيئًا، وإليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".
1. الشرب بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة
نعم ، بالطبع ، ستأكل وتشرب بعد غسل أسنانك بالفرشاة في الصباح. ولكن من المهم أن تكون نكهة فرشاة الأسنان هي النكهة الأخيرة في اليوم. حتى شرب الشاي قبل النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على أسنانك .
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2. شطف أسنانك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة
بعد تنظيف أسنانك، يمكنك شطف فمك بالماء. ولكن لا تبتلعه، ارتشفه؛ فهذه العادة تقلل من تسوس الأسنان بنسبة تصل إلى 25% .
3. تنظيف الأسنان بشدة
عندما يتعلق الأمر بتنظيف أسنانك يتسبب فركها بشدة فى الإضرار بالمينا وجعل أسنانك تصبح حساسة.
4. تنظيف أسنانك مباشرة بعد تناول الطعام
غسل أسنانك فورًا بعد تناول الطعام قد يؤثر سلبًا على مينا الأسنان ، خاصة إذا كنت قد استهلكت شيئًا حمضيًا. يجب تجنب غسل أسنانك بالفرشاة لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد تناول الطعام.