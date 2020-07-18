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طريقة طبيعية لعلاج آلام الركبة بسرعة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:48 م
اسماء محمد
تأتى آلام الركبة ضمن قائمة المشكلات الصحية الشائعة بين البشر حيث يعانى منها عدد كبير من الرجال والنساء فى مختلف الاعمار وتزداد حدة عند صعود السلم أو تغير وضعية الجسم  من الجلوس للوقوف وتعوق حركة الانسان بصفة عامة.

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توجد العديد من الاسباب وراء المعاناة من هذه المشكلة ولحين اكتشاف السبب واجراء الفحوصات الطبية نقدم لكم طريقة طبيعية تساعد فى علاج آلام الركبة.

اوضح موقع " boldsky" أن بذور البقدونس قادرة على علاج آلام الركبة وتقليل شدة الوجع بسرعة لاحتوائه على خصائص المضادة للالتهابات.
 
طريقة استخدام البقدونس لعلاج آلام الركبة الأولى:
- انقع الركبة التى تشعر فيها بألم في ماء دافئ به القليل من بذور البقدونس. 

طريقة استخدام البقدونس لعلاج آلام الركبة الثانية:
- اطحن بذور البقدونس واضافة القليل من ماء لها وتشكيل عجينة ووضعها على مكان الألم.
طريقة طبيعية لعلاج الام الركبة بسرعة طريقة طبيعية لعلاج الام الركبة بسرعة
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طريقة طبيعية لعلاج آلام الركبة بسرعة