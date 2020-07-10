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مشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل في 5 أيام

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:24 م
مشروب المفاصل
مشروب المفاصل
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رشا عوني
آلام الركبة والمفاصل من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكبار والشباب أيضا، خاصة مع الضغط على المفاصل وعدم ممارسة الرياضة المفيدة لصحة العظام، كما أن التهاب المفاصل له العديد من الأنواع يتم تحديدها بعد الفحص الطبي ومنها التهاب المفاصل التفاعلي، والفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتيدي . 

قدم موقع manukafeed مشروبا طبيعيا سحريا يساعدك على التخفيف من آلام المفاصل والركبة عند تناوله لمدة 5 أيام متواصلة، وهو : 

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مكونات مشروب المفاصل والركبة : 
2 كوب صغير أنانس مقطع
1 كوب شوفان 
2 كوب ماء
1 كوب عصير برتقال
1 عود قرفة
1 ملعقة عسل خام طبيعي

طريقة عمل مشروب المفاصل والركبة : 

ضيفي الماء والشوفان إلى قدر واتركيها تتجانس ثم اتركيه يبرد
ضعي عصير البرتقال والشوفان البارد والقرفة والأناناس والعسل في الخلاط حتى تحصلي على خليط متجانس 
أضف المزيد من الماء حسب الرغبة . 
يتم تناول هذا المشروب مرة يوميا لمدة 5 أيام حتى تشعر بتحسن في المفاصل وتخفيف ألام الركب . 
مشروب يخلصك من آلام الركبة والمفاصل في 5 أيام
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