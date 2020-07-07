اكتشف علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل.. وأطعمة لا يجب عليك إهمال تناولها

يعاني الكثير من الأشخاص، من مشكلة التهاب المفاصل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استعمال هذه العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل، قد تساعد عدة أنواع من العلاج التكميلي في علاج آلام التهاب المفاصل، وتختلف فعالية هذه العلاجات بين المرضي .

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ووفقا لما نشره موقع هيلث، استشر طبيب الرعاية الأولية الخاص بك قبل البدء في أي علاج جديد. فمن المهم معرفة ما إذا كان العلاج آمنًا لك أم لا.

العلاج بالإبر

الوخز بالإبر والعلاج بالضغط من تقنيات الطب الصيني التقليدي. يخفف الألم عن طريق تحفيز الجلد في النقاط الرئيسية. يدفع هذا التحفيز الجسم إلى إطلاق الإندورفين. وقد يمنع أيضًا نقل رسائل الألم إلى الدماغ.



تحفيز العصب الكهربائي عبر الجلد (TENS)

هو علاج يتم فيه تطبيق تيار كهربائي صغير على أعصاب معينة. يعتقد أن هذا التيار يقطع إشارات الألم ويؤدي إلى إطلاق الإندورفين.

الأعشاب والمكملات الغذائية

هناك العديد من المكملات العشبية التي لها خصائص مضادة للالتهابات. قد يساعد الكابسيسين في مكافحة آلام التهاب المفاصل ، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل . هذه هي المادة الكيميائية الطبيعية التي تعطي الفلفل الحار حرارتها. يتم استخدامه في العديد من علاجات التهاب المفاصل الموضعي.

الكركم هو توابل صحية أخرى تم استخدامها لتقليل الالتهاب لمئات السنين.

هناك أيضًا بعض الأدلة على أن بعض العلاجات الطبيعية الأخرى قد تساعد في علاج آلام المفاصل ، بما في ذلك:

فيتامين سي

زيت سمك

الجلوكوزامين وشوندروتن

مخلب القط (Uncaria tomentosa)

أفوكادو فول الصويا غير قابلة للتحويل (مستخلص نباتي)

ومن المهم توخي الحذر عند تناول المكملات الغذائية. فقط لأن المنتج طبيعي لا يعني أنه آمن. لم يتم التحقق من محتويات المكملات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك قبل تناول أي مكمل. يمكن أن تتفاعل بعض المكملات الغذائية مع الأدوية أو تسبب مشاكل صحية.