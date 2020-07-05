إضافة هذه التوابل للطعام يقلل آلام الركبة

يعانى عدد كبير من الناس من الام الركبة خاصة عند صعود السلم مما يسبب لهم الكثير من المتاعب وتوجد عدة ادوية لعلاج الام الركبة لكن للأسف معظمها له آثار جانبية ضارة وغير صحية.





واوضح موقع " Nutritionexph " أن بعض الاطعمة تحتوى على مواد فعالة فى علاج الام الركبة من بينها الكارى خاصة انه يحتوى الكركمين المعروف باسم الكركم.





وقد استخدم الكركمين بالفعل لقرون طويلة في طب الأعشاب بسبب قدرته الفعالة فى علاج الالم لاحتواءه على المواد المضادة للالتهابات.





ويمكن أن يقلل تناوله من خطر الإصابة بأمراض المفاصل المؤلمة في المقام الأول ، كما أن تأثيره قريب جدا من دواء الإيبوبروفين في قدرته على تخفيف الألم.



