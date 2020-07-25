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مرضى السمنة الأكثر عرضه للوفاة بـ كورونا لهذا السبب

السبت 25/يوليه/2020 - 11:10 ص
مرضى السمنة الأكثر
مرضى السمنة الأكثر عرضه للوفاة بـ كورونا لهذا السبب
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هاجر هانئ
يعاني كثير من الأشخاص حول العالم بسبب مشكلة السمنة وتراكم الدهون التى ينتج عنها الوزن الزائد، واشارت خلال الأونة الأخيرة الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية إلى أن مرضي السمنة هم من أكثر الفئات المهددة بالإصابة بـ فيروس كورونا مما جعل الكثير يشعر بالخوف والقلق من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية دراسة تؤكد أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من أي عدوى كالإنفلونزا، مما يجعل نظامهم الدفاعي ضعيفا أمام أي عدوى يتعرضون لها مثل فيروس كورونا.

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وأكد الأطباء أن مرضي السمنة يعانون من ضعف الجهاز المناعي بسبب تناول الأطعمة غير الصحية و الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تحمي الجسم من أي عدوي و تعزز الجهاز المناعي.

يعاني مرضي السمنة من مشكلة صعوبة التنفس و توسيع الحجاب الحاجز والرئتين واستنشاق الأكسجين، مما يؤثر على عمل الجهاز التنفسي  لمقاومة فيروس كورونا، وهو ما يجعلهم أكثر عرضه للوفاة أيضا.
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