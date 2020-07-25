السمنة والكعب العالي... 5 أسباب لتشقق الكعبين

تجهل بعض الفتيات أسباب تشقق الكعبين، التي منها السمنة وارتداء الكعب العالي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجنب ارتداء الكعب العالي.
كشف موقع هيلثي لاين عن ٤ أسباب لتشقق القدم يتمثلا فيما يلي.
اقرأ أيضا
احذري عدم ارتداء الكعب العالى يضر القدم
اسباب تشقق القدمين:
1- السمنة : الوزن الزائد يعمل على الضغط على القدمين مما يسبب ظهور الشقق بشكل سريع.
2- ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي: تزيد هذه النوعية من الاحذية من تشققات الكعبين.
3- الوقوف لمدة طويلة على الأرض والسير فى المنزل حافية القدمين : ذلك يؤدي الي الضغط على القدمين و يسبب تشقق القدمين و تشعرين بالم شديد بسببها.
4- هناك عدة أمراض تساعد على ظهور تشقق القدمين مثل مرض السكري والغدة الدرقية الخاملة، وهناك ايضا امراض جلدية مثل الصدفية والاكزيما وجفاف الجلد.