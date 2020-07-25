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مرأة

السمنة والكعب العالي... 5 أسباب لتشقق الكعبين

السبت 25/يوليه/2020 - 04:00 ص
السمنة والكعب العالي...
السمنة والكعب العالي... ٤ أسباب لتشقق الكعبين
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أسماء عبد الحفيظ

تجهل بعض الفتيات أسباب تشقق الكعبين، التي منها السمنة وارتداء الكعب العالي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تجنب ارتداء الكعب العالي.

كشف موقع هيلثي لاين عن ٤ أسباب لتشقق القدم يتمثلا فيما يلي.

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اسباب تشقق القدمين:


1- السمنة : الوزن الزائد يعمل على الضغط على القدمين مما يسبب ظهور الشقق بشكل سريع.


2- ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي: تزيد هذه النوعية من الاحذية من تشققات الكعبين.

3- الوقوف لمدة طويلة على الأرض والسير فى المنزل حافية القدمين  : ذلك يؤدي الي الضغط على القدمين و يسبب تشقق القدمين و تشعرين بالم شديد بسببها.

4- هناك عدة أمراض تساعد على ظهور تشقق القدمين مثل مرض السكري والغدة الدرقية الخاملة، وهناك ايضا امراض جلدية مثل الصدفية والاكزيما وجفاف الجلد.

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