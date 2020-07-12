منها الكعب العالي والسمنة.. 4 أسباب لتشقق القدمين

تعاني بعض السيدات من مشكلة تشقق القدمين باستمرار، كشف موقع هيلثي لاين عن ٤ أسباب لتشقق القدم.





أسباب تشقق القدمين:





1- السمنة : الوزن الزائد يعمل على الضغط على القدمين مما يسبب ظهور الشقق بشكل سريع .





2- ارتداء الاحذية ذات الكعب العالي : تزيد هذه النوعية من الاحذية من تشققات الكعبين .





3- الوقوف لمدة طويلة على الأرض والسير فى المنزل حافية القدمين : ذلك يؤدي الي الضغط على القدمين و يسبب تشقق القدمين و تشعرين بالم شديد بسببها .





4- هناك عدة امراض تساعد على ظهور تشقق القديمن مثل مرض السكري و الغدة الدرقية الخاملة ، و هناك ايضا امراض جلدية مثل الصدفية و الاكزيما و جفاف الجلد





من جانبها كشفت خبيرة التجميل منى صابر، عن طريقة استعمال غسول الفم للتخلص من تشقق الكعبين.





علاج تشقق الكعبين باستخدام غسول الفم :





اخلطي ربع كوب من غسول الفم.





يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ.

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اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه.





قومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت مثل زيت الزيتون زيت السمسم زيت الارجان.