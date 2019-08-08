مبطن وبـ كعب غريب.. أغرب كولكشن أحذية لـ صيف 2019 ..صور

انتشرت موضة جديدة للاحذية بين عارضات الازياء، والفاشنوستا حول العالم، وبعد انتشارها بشكل كبير علي السوشيال ميديا اثارت الجدل كثيرا .



ووصف خبراء الازياء هذه الموضة بأنها ابشع موضة شهدها عالم الاحذية منذ فترة طويلة ورغم انتشارها بشكل كبير الفترة الاخيرة ، الا انها لاقت رواجا كبيرا بين الفتيات وهذه الاحذية مختلفة الشكل والالوان كما ان تصميماتها ليس بها اختلاف كبير من بعضها .





وانتقد "the fashion " المعني بشئون الموضة الحذاء الذي اثار الجدل حيث انه مبطن وعليه العديد من الخيوط التي تقسمه مثل الكرهات او خياطات الانتريهات، ومنها اشكال متعددة المفتوحة من الامام او المغلقة بشكل طولي علي هيئة مستطيل .





وانتشرت الوان عديدة من هذه الاحذية معتمدة علي الالوان الصيفية كالأبيض واللبني المعروف " بيبي بلو" وتميز كعب الحذاء بأنه علي شكل مربع كبير بنفس لون الحذاء من الاعلي .





وتعد هذه ليست الصيحة الاولي والاخيرة التي اثارت الجدل خلال الفترة الاخيرة ، بعدما انتقد الكثير موضة السليبر الذي تعتمد عليه معظم الفتيات الفترة الاخيرة بأشكال والوان متعددة وتصميمات مختلفة .





وانتشرت هذه الموضة في الصيف لأنها بسيطة وتكون مناسبة للسفر والملابس الخفيفة، ولن تنال موضة السليبر اعجاب الكثير بالرغم من انتشارها ولكن الموضة دائما مايكون حولها الكثير من الانتقادات .





وننشر لكم ابشع الاحذية بموضة الصيف 2019 التي اثارت الجدل علي السوشيال ميديا

