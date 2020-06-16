للتخلص من تشقق القدمين.. 7 نصائح لا غنى عنها

تشعر بعض السيدات بالحرج الشديد نتيجة لتشقق كعب القدم بدرجة تثير الاشمئزاز، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتتخوفين خلال الوقت الحالى من النزول بسبب انتشار فيروس كورونا، عليك بهذه النصائح السبع للتخلص من تشقق القدمين والحرص على تضمينها فى روتينك اليومي للعناية بنفسك.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن ٧ نصائح للتخلص من تشقق القدمين.

1- عليك بإزالة الجلد الميت من القدمين وبالأخص الكعب باستخدام حجر الكعب او المبرد ذات الحجم الخفيف وعليك بتدليم كعبك برفق.

2- التزمي باستخدام الكريمات المرطبة للجلد او الزيوت التي تحمي الجلد من الاصابة بالجفاف .

3- استخدمي بعض الكريمات المضادة للتعرق للقدمين حتى لا تتعرضين للاصابة بالبكتيريا المسببة لتشقق الجلد .

4- احرصي على شرب كمية كبيرة من الماء يوميا ، لان الماء يعمل على ترطيب الجلد بشكل عام ، لذا التزمي بتناول من ٢ إلى ٣ لتر يوميا.

5- اذا كنتِ تعانين من السمنة يجب عليكي انقاص وزنك بشكل سريع و صحي .

6- تناولي الكثير من تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات و المعادن المهمة للجلد مثل فيتامين A, E , C , و فيتامين B3 الذي يساعد على ترطيب الجلد و تنعيمه .

7- تجنبي عدم تجفيف القدمين من الماء فهذه العادة خاطئة وتزيد من تشقق القدمين، لذلك عليك بتجفيف القدمين جيدا.

