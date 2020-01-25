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توك شو

احذروا اللحوم الحمراء.. طبيب يكشف تفاصيل مرض يهاجم كعب القدم.. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 10:01 ص
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
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شيرين عادل
قال الدكتور سامى قنديل، أستاذ التخدير وعلاج الألم ، إن الشوكة العظمية من الأمراض المزعجة ، لافتا إلى أن هذا المرض يصاحبه الشعور بألم في كعب القدم .

وكشف  سامى قنديل ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى  ، عن أسباب مرض الشوكة العظمية والمتمثل فى زيادة حمض البوليك افى الدم  " اليوريك اسيد "  نتيجة لتكوين الأملاح أو تناول الكافيين بكثرة ، واللحوم الحمراء وقلة شرب المياه بالإضافة لتناول مزيد من البقوليات ..


ولفت  قنديل ، إلى أن زيادة اليورك اسيد أو ما يسمى " النقرص " يهاجم الجسم بمجرد ترسيب مزيد من الأملاح فى أماكن متعددة فى الكلى ، و يسبب حصوات والمفاصل الصغيرة هو ما يسبب الالتهابات  ، أو عن طريق  مهاجمته لكعب القدم فيغير من شكلها ويبدأ بتغيير ملامحها وعملية شد والتهاب  لـ لأوتار هو ما ينتج عنه  مزيد من آلام في كعب القدم . 

وأوضح أن مريض الشوكة العظمية بمجرد أن يهاجمه المريض يشعر وكأنه " يدوس على مسمار "  خاصة عند استيقاظه من النوم ومشيه على أقدامه والتى تستمر لمدة نصف ساعة أو أكثر وتقل تدريجيا تحسن الدورة الدموية بحركة المشى ولكن يصاحبه شعور الألم على فترات كثيرة من اليوم . 


وأشار إلى أن العلاج الأمثل لعلاج الشوكة العظمية ، هو  شرب المياه بكثرة ، تناول اللحوم الحمراء ، البقوليات و حقن بلازما  عند طبيب العظام  فى مكان التهاب الوتر تجنبأ  لترسيب الأملاح فى كعب القدم.
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