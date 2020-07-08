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مرأة

نتائجها مضمونة.. أسرع وصفة لعلاج تشقق القدمين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:34 ص
تشقق الكعبين
تشقق الكعبين
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لمياء الياسين

يمكنك إعادة النعومة إلى قدميك المتعبتين والقضاء على تشقق الكعبين بوصفة سهلة وسريعة تخلصك من تشقق الكعبين بسهولة وبتكلفة بسيطة إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع  برايت سايد .


كل ما سوف تحتاج

حفنة من أوراق النعناع
2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت الأرجان
2 ملعقة كبيرة من السكر الخشن
ملعقة كبيرة من النشا
5 نقاط من زيت الليمون

كيفية تطبيق وصفة تشقق الكعبين :

قبل تطبيق الوصفة ضعى قدميك في الماء الساخن لجعل الوصفة أكثر فعالية ضعى المكونات واستخدمي الخليط على القدمين وافركي قليلًا واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بواسطة فرشاة لتدليك القدم ضعى الخليط واستخدمي فرشاة  لفرك القدم و احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.

في النهاية اغسلى الخليط  وأدهنى قدميك بكريم مرطب.

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