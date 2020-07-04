معدلات السمنة زادت أثناء الإغلاق.. 4 خطوات للاحتفاظ بصحة جيدة فى زمن كورونا

قال الدكتور براديب جوشي ، استشاري أول في مستشفى ريجنسي سوبر التخصصي ، إن زيادة تناول الوجبات الخفيفة ، وعدم وجود نشاط بدني ، وجداول العمل الطويلة وغير المنتظمة ، وأنماط النوم غير المنتظمة ، ساهمت في زيادة السمنة أثناء الإغلاق بسبب اجراءات فيروس كورونا.





وتحدث أخصائيو أمراض الجهاز الهضمي في جميع أنحاء العالم عن هذا الاتجاه المقلق وليس فقط الفيروس التاجي الذي يجب أن يخاف منه المرء ، ولكن النظام الغذائي وأسلوب الحياة والظروف التي يفرضها الحبس والتي زادت من خطر السمنة . هذا يزيد من الاعتلال المشترك والوفيات الناجمة عن COVID-19





وتابع : "لقد أدى الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر إلى زيادة حالات الإصابة ب السمنة في جميع أنحاء العالم. إن خطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبط مباشرة بالسمنة سيزيد من معدل الوفيات بسبب COVID19.





وأثبتت العديد من الدراسات من الغرب بالفعل أن السمنة هي عامل خطر مهم لوفيات COVID19. نصحت الدكتورة جوشي أنه من الضروري التعرف على السمنة في الوقت المناسب ومنعها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي وعادات الأكل وزيادة النشاط البدني.





واقترح الخبير مجموعة من الاجراءات يجب اتباعها للبقاء في صحة جيدة تتضمن







* تناول نظام غذائي متوازن: النظام الغذائي الصحي يحد من خطر الأمراض المزمنة والأمراض المعدية. تستهلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والعدس والمكسرات. تجنب الأطعمة المقلية والأطعمة السريعة والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة والأغذية المكررة. من المهم تلبية الاحتياجات اليومية من البروتينات والمعادن والفيتامينات والعناصر النزرة. يجب تشجيع المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة.





* رطبوا أنفسكم: اشربوا ما لا يقل عن 3-4 لترات من الماء يوميًا. اشربي الكثير من العصائر والمشروبات تجنب الكحول والتدخين. قلل من تناول القهوة والشاي.





* حاول أن تظل نشطًا: على الرغم من أن نظام البقاء في المنزل قد قيد حركاتنا الخارجية ، فمن المهم أن يكون الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات نشطين قدر الإمكان. مارس التمارين الداخلية مثل زومبا / الرقص / التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة على الأقل في اليوم. حاول القيام بالأعمال المنزلية اليومية.





* اليوجا والتأمل: مارس دروس اليوجا أو الوساطة عبر الإنترنت لاستعادة الصحة والسلام الداخليين ، والتخلص من التوتر بنفسك وتعزيز مناعتك.





من خلال اعتماد نمط حياة صحي وعادات غذائية ، يمكننا بالتأكيد تجنب التأثير الدائم لزيادة السمنة بسبب جائحة COVID19.



