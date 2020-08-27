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مرأة

السمنة تدمر المناعة.. لقاح كورونا مفعوله ضعيف على البدناء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:22 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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رشا عوني
أكد بحث جديد أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للوفاة بسبب Covid-19 بنسبة 48٪ مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الصحي، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ووجد الباحثون أن زيادة الوزن الشديدة تزيد أيضًا من خطر دخول المستشفى أكثر من الضعف (113 في المائة)، وأضافت الدراسة أن الأشخاص كانوا أكثر عرضة بنسبة 74 في المائة لأن ينتهي بهم الأمر في العناية المركزة إذا كانوا يعانون من السمنة.


وأوضحوا أن السكر المفرط في الدم وتورم الأوعية الدموية، وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، يتداخل مع الخلايا المناعية ويعني أن الأشخاص البدينين لا يستطيعون محاربة العدوى أيضًا.


وقالوا إنه من الصعب علاجهم في العناية المركزة لأن وزن أجسامهم يعني أن أجهزة التنفس الصناعي لا تعمل بشكل جيد.


وبينما تتراكم الاحتمالات بشكل طبيعي ضد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يصابون بـ Covid-19، حذر نفس الباحثين من أن لقاح كورونا قد لا يعمل بشكل جيد معهم للأسباب نفسها، من أن أجهزتهم المناعية معرضة للخطر.


وقال الباحثون إن لقاح كورونا عند إعطائه للمصابين من أصحاب الوزن الزائد والسمنة المفرطة، سيكون أقل فعالية مقارنة بالآخرين. 
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