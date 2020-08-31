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مرأة

البدناء في خطر.. دراسة سعودية: السمنة وكورونا يقتلان المصاب بنسبة 48%

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:31 م
السمنة المفرطة
السمنة المفرطة
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رشا عوني
أكدت دراسة سعودية حديثة أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بفيروس كورونا وأصحاب الوزن الزائد "السمنة المفرطة"، حيث تسبب زيادة نسبة خطر الإصابة بالفيروس وكذلك تهدد حياة المصاب بالوفاة وعدم النجاة من كوفيد 19. 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أجرت الأمانة العامة للمجلس الصحى السعودى بتعاون علمى مشترك مع البنك الدولى، دراسة عالمية مكثفة لمعرفة  أثر السمنة فى الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت نتائج الدراسة أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد والسمنة، فالبدناء أكثر عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بغيرهم بنسبة 47 % .

كما أوضحت النتائج أن المريض البدين أكثر عرضة للتنويم فى المستشفى بنسبة أكثر من الضعف 113 %، وفيما يتعلق بدخول العناية المركزة والحالات الحرجة، تبين أن البدناء أكثر من غيرهم عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 74%.

كما أشارت نتائج الدراسة الحديثة أن البدناء أكثر عرضة للوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 48%.
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