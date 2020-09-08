سفير البحرين: 471 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع مصر

قال السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بمصر،إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين تاريخية ولها اصول وتوافق سياسي واجتماعى، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 471 مليون دولار خلال عام 2019، وشغلت مصر المركز الخامس كشريك تجاري غير نفطي يإجمالي صادرات 365 مليون دولار.





واضاف السفير خلال منتدى الاستثمار المصرى البحرينى الذى نظمتة جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء ان مصر احتلت المركز الـ11 بإعادة التصدير بقيمة 23 مليون دولار، وبلغ الميزان التجاري 286 مليون دولار.





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وبالنسبة للاستثمارات اوضح السفير انه بلغ عدد الشركات والوكالات المصرية المسجلة بالبحرين 1200 شركة و11 وكالة و3 فروع لشركات، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر 3.2 مليار دولار في 2016 مشروع لتحتل المركز 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، في ضوء وجود 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك بين البلدين.





واقترح "الجودر"، تشكيل لجنة متابعة لما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري، ولا مانع أن تكون السفارتين جزء منها، مع تبادل زيارات رجال الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تمتلك كافة المقومات لجذب الاستثمارات، كما تمثل منصة لدول مجلس التعاون الخليجي.





ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، استعداد السفارة المصرية في المنامة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في البلدين، مجددًا تأكيده على ما ذكره السفير البحريني من ضرورة إقامة لجنة متابعة مشتركة لمخرجات المنتدى، ومتابعة تنفيذها.