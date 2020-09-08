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حوادث

خان الامانة.. سائق يستغل عمله ويسرق مليون جنيه بالتجمع الأول

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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محمد صبري
استغل سائق عمله لدى صاحب شركة وغافلة وسرق أكثر من مليون جنيه من داخل مسكن بالقاهرة الجديدة ، وقد نجح ضباط مباحث القاهرة فى إعادة المسروقات وضبط الجانى .

بداية اكتشاف البلاغ عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من صاحب شركة لصناعة المفروشات، مقيم بدائرة القسم ، قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى ( 1250000 جنيه) من داخل المكتب الخاص به بمسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويعمل سائق لدى المجنى عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كسائق لدى المجنى عليه وعلمه بثرائه فقد إعتاد على سرقة مبالغ مالية من داخل مكتبه "محل الواقعة" على مدار 3 سنوات بأسلوب "المغافلة" .

وبتاريخ الواقعة تمكن من الإستيلاء على المبلغ المالى بذات الإسلوب ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى (122000 جنيه) متحصلات وقائع السرقة بمسكنه .

وأضاف المتهم بقيامه بشراء سيارتان من متحصلات وقائع سرقة المجنى عليه تم بإرشاده ضبط السيارتين بمكان إخفائهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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