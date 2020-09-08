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محافظات

بدء تطبيق قرار تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء بسفاجا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:54 م
هدى المغربي رئيس
هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا
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إبراهيم جادالله

أعلنت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بقرار المحافظ رقم 597 لسنة 2020، بشأن تخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح بنطاق المحافظة.

 

وأكدت رئيس المدينة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار شمل مدينة سفاجا حيث تم تخفيض سعر متر المخالفة من 30% إلى 40%، مشيرةً أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة التي تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المبانى المخالفة التى تنطبق عليها شروط قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.

 

وأضافت  أن المشروعات الفندقية البحر والمشروعات الفندقية خلفي من المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث تخفض بنسبة 30%، كما تخفض بنسبة 40% كلا من مناطق الإسكان المختلفة بالقرى والتجمعات البدوية من المستوى الرابع.

 

وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى الوحدة المحلية والتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا بنهاية شهر سبتمبر الحالى.

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