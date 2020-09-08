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فن

جنة الله على الأرض.. كندة علوش تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات | شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلنت الفنانة كندة علوش عن تضامنها مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
  
وكتبت كندة علوش على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى: "بردًا وسلامًا يا بلدي..
الغابات الي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي.. ياااارب ارحمنا برحمتك".

 وتابعت  كندة علوش: "من اول السنة وانا برفض قول انو هالسنة صعبة او قاسية برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى علينا وحاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير".

وأضافت: "بس فعلًا الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان.. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع".

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وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

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بردًا وسلامًا يا بلدي.. 💔 الغابات الي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي.. ياااارب ارحمنا برحمتك 💔🙏🏻🙏🏻 من اول السنة وانا برفض قول انو هالسنة صعبة او قاسية برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى علينا وحاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير.. بس فعلًا الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان.. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #حرائق_سوريا #سوريا

A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush) on

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