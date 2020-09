جنة الله على الأرض.. كندة علوش تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات | شاهد

View this post on Instagram

بردًا وسلامًا يا بلدي.. 💔 الغابات الي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي.. ياااارب ارحمنا برحمتك 💔🙏🏻🙏🏻 من اول السنة وانا برفض قول انو هالسنة صعبة او قاسية برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى علينا وحاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير.. بس فعلًا الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان.. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #حرائق_سوريا #سوريا