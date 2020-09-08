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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. عودة كهربا والشحات.. وقبول تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:51 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

كشفت مصادر خاصة أن حسين الشحات الجناح الايمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لن يستطيع اللحاق بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال إقامته 25 سبتمبر المقبل. 

وافقت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات بـ "الكاف".

انتهت، جلسة لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي شهدت تواجد مندوب ممثل عن أندية الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب، لبحث تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كشف أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في تعاقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز بعد الإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي أمس الإثنين.

ينتظم محمود كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات ابناء الرداء الأحمر مساء اليوم إنتظارًا لمشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة .
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