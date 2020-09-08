بنسبة 50%.. نائب قنا يطالب المحافظ بتخفيض رسوم التصالح

تقدم النائب محمد الغول، بخطاب إلى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، تضمن مطالبته باستخدام السلطة المخولة إليه؛ لتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء على المواطنين في محافظة قنا، بنسبة 50% ولا تقل عن 40%.





كان ذلك نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها المواطنون وأسوة بالعديد من المحافظات التى أقدمت على هذا التخفيض.





وأضاف النائب "في هذا فرصة عظيمة لتحفيز المواطنين على التقدم للتصالح وبالتالى زيادة أعداد المتصالحين وزيادة العائد المادى للدولة وأيضا مراعاة ظروف المواطنين فى محافظة قنا التى لا تعد من المحافظات الغنية على مستوى الجمهورية وبذلك هى فى أمس الحاجة إلى هذا التخفيض".



