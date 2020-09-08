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رياضة

ميدو: ما فعله أحمد سامي مع طنطا خيانة.. وأطالب بالسير على خطى إيطاليا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:59 م
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد حسام ميدو، أن ما فعله أحمد سامي من تولى المهمة الفنية لفريق طنطا ثم الرحيل فجأة، والاتفاق مع مسئولي نادي سموحة لتولي تدريب الفريق السكندري؛ يعد خيانة لمسئولي نادي طنطا.

وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "أحمد سامي تعاقد مع طنطا، ووجد أن الأمور صعبة؛ فعندما وجد عرض سموحة وافق عليه من دون أن يخبر مسئولي طنطا، وهو ما يعد خيانة للتعاقد".

وأضاف ميدو "هناك بعض المدربين يتفقون مع رؤساء أندية أخرى لتدريب الفرق، وهو على ذمة فريق آخر".

وواصل ميدو "يجب أن يتم السير على خطى إيطاليا، فهناك ممنوع أن يقوم أي مدرب بتدريب فريقين مختلفين في موسم واحد، وكذلك ممنوع أن يتواجد في أي منصب بفريقين مختلفين في موسم واحد، وهذا القانون يحمي الأندية".

واختتم ميدو حديثه، قائلًا "يجب أن يتم تطبيق هذا القانون في مصر؛ لحماية تعاقدات الأندية وحقوقها".

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