قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف مباراة الوداد ويوفنتوس بكأس العالم للأندية بسبب شماريخ جمهور المغرب
انفجار يستهدف كنيسة مار إلياس بالدويلعة في دمشق … ضحايا وهلع في صفوف المصلين
كيف أحقق الخشوع في الصلاة؟ 5 خطوات تنهي على الوسواس
سبتمبر المقبل.. موعد معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
إلغاء مران بورتو الرئيسي قبل مواجهة الأهلي لسوء الأحوال الجوية.. تفاصيل
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
الوزراء: لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث الجيوسياسية.. ومخزون السلع آمن ومُطمئن
جاستن راسل: ترامب يناقض نفسه ويدفع المنطقة نحو تصعيد خطير
نائب الرئيس الأمريكي يُحذر إيران: الرد سيكون "ساحقا" إذا تم التصعيد
زيزو: جمهور الأهلي عنده حق يزعل مننا.. وسنقاتل لإسعاده
بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم خلال أيام
تشكيل مباراة الوداد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة يومين.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في الجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران   -  
عدسة أحمد رمضان

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء اليوم الأحد معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي يشمل منتجات السجاد، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف التي تشتهر بها العديد من قرى المحافظة، وذلك بفندق الفورسيزون بحي جنوب .

وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وهند عبدالحليم نائب محافظ القليوبية، وعدد كبير من ممثلي السفارات الأجنبية.

ويأتي المعرض بالتعاون مع منصة "أيادي مصر"، بهدف دعم الحرفيين وتعزيز الصناعات التراثية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.
وأشار إلى حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، نظرًا لأهميتها في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح المحافظ أن المعرض يُقام بمشاركة العديد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة ومنصة ايادي مصر إلى جانب مشاركين من المحافظات والسفارات ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري مشيراً الي انه مفتوح للجمهور بشكل مجاني بما يُسهم في توسيع دائرة النفع وتعزيز التكامل والتبادل الحرفي بين المشاركين.

كما أشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات الداعمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يعزز من فرص ترويج الصناعات المحلية.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة تتيح فرصًا تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية، لتأهيلهم ودعم قدراتهم ضمن استراتيجية تطوير وتسويق هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

محافظ الجيزة معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية المنتجات اليدوية منتجات السجاد والخزف دعم الحرفيين تعزيز الصناعات التراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: نعمل على خلق بيئة مشجعة للأيدي العاملة والترويج للمنتجات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لمدة يومين.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في الجيزة

جانب من الجولة

بتكلفة 83 مليون جنيه.. عطية والطايفي يتفقدان صرحا ثقافيا جديدا في شبرا الخيمة

بالصور

كليتك تنهار بصمت .. 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها
مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها
مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

جربتي رول الجلاش المحشي؟ شوفي طريقة الشيف علاء بطعم مختلف

رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني
رول الجلاش بالدجاج والجبنة على طريقة الشيف علاء الشربيني

نشرة المرأة والمنوعات| إطلالة ياسمين عز تثير إعجاب جمهورها .. طرق تخزين البامية.. سم العقرب يعالج سرطان يصيب النساء

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

فيديو

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

أهالي فيصل

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

ايمان عبد اللطيف

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: مقاربة معضلة السجين .. مهلة ترامب ومأزق التصعيد بين إسرائيل وإيران

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

المزيد