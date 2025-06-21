مياه الشرب بالجيزة تواصل تقديم الخدمات الصحية للعاملين

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، تقديم الخدمات الصحية للعاملين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية الصحية التي تستهدف دعم صحة المواطنين.

قدم الفريق الطبي خدماته الصحية للعاملين بمحطة مياه جزيرة الدهب، شاملاً تحليل سكر وقياس ضغط ووزن واعتلال كلوى ودلالات اورام في ضوء مبادرة الكشف المبكر عن الاورام، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة.

يُذكر أن الفريق الطبي قدم خدماته الصحية، في وقت سابق، للعاملين بمحطة مياه إمبابة والمبنى الإداري بالكيت كات في إطار التعاون المثمر مع مديرية الصحة بالجيزة.