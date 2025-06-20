إنشاء تمثال للطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بميدان الكيت كات بالجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة الجيزة ووزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، لإنشاء تمثال للطبيب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بميدان الكيت كات بحي إمبابة.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بتكريم الرموز الوطنية التي أثرت الحياة العامة وأسهمت في خدمة الإنسانية.

وقد تم التوقيع على البروتوكول بمقر ديوان عام محافظة الجيزة بحي العجوزة، حيث وقّع عن محافظة الجيزة محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة فيما وقّع عن وزارة الثقافة المعماري حمدي محمود السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية، والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وعقب التوقيع، أشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى أن البروتوكول يهدف إلى توثيق وتخليد اسم الدكتور مجدي يعقوب باعتباره أحد أبرز الرموز الإنسانية والعلمية في العصر الحديث، نظراً لإسهاماته الكبيرة في علاج آلاف المرضى وخاصة من غير القادرين مما جعله رمزاً للعطاء والإخلاص وقدوة ملهمة للأجيال.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يتضمن التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة في تصميم وتنفيذ التمثال وقاعدته، حيث تتولى وزارة الثقافة، من خلال صندوق التنمية الثقافية، كافة الإجراءات الفنية، بما في ذلك التعاقد مع أحد الفنانين المتخصصين في فن النحت، والإشراف الكامل على تنفيذ العمل، وضمان خروجه بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة الدكتور يعقوب.

وتلتزم محافظة الجيزة، من جانبها، بالمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ التمثال وقاعدته إلى جانب العمل على تهيئة ميدان الكيت كات لاستقبال هذا العمل الفني بما يتناسب مع أهميته باعتباره إضافة ثقافية ومعنوية بارزة للمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التنفيذ، مع ضمان التنسيق المستمر بين الجانبين طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكد المهندس عادل النجار أن التعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ هذا العمل يجسد توجه الدولة نحو دعم الثقافة وتعزيز الهوية الوطنية، والاعتراف بإسهامات القامات العلمية والإنسانية، بما يعكس روح الوفاء لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والإنسانية.