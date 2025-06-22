كليتك تنهار بصمت .. 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

الكلى عضو مهم في جسدك، تعمل بصمت وتقوم بمهام يومية حيوية، مثل تنقية الدم، التخلص من السموم، وتنظيم ضغط الدم، لكن المشكلة، أن هناك الكثير من الأشخاص لا بنتبهون لبعض الأعراض والعلامات التي يمكن أن تصدرها الكلي، وعند تجاهل هذه الأعراض أحيانا يصل تلف الكلى لمرحلة متقدمة، لذلك نكشف عن الأعراض الصامتة التى يمكن أن تكون جرس إنذار مبكر.

كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن 5 أعراض صامتة لتلف الكلى.

تعرّف على 5 أعراض صامتة لتلف الكلى

مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

1. تعب مستمر وضعف عام

عندما تشعر بإرهاق مزمن بدون سبب واضح حتي بعد نوم بشكل كافي فهذا يمكن أن يكون بسبب تراكم السموم فى الدم نتيجة لضعف الكلي .

2. تورّم في القدمين أو الوجه

أعلم أن الكلى المريضة لا تستطيع التخلص من السوائل الزائدة، وهذا يجعل الجيم ليس لدية القدرة على إخراجها ولكنه، يحتفظ بالميّاة، خصوصًا في الرجلين، الكاحلين، أو تحت العين.

مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

3. تغيّرات في التبول

عند ملاحظة تغيّر في كمية أو لون البول، أو تكرار التبول بالليل، أو الشعور بحرقان، فهذا مؤشر إن في خلل في وظيفة الكلى.

4. رائحة نفس كريهة أو طعم معدني بالفم

تراكم السموم في الجسم بيأثر على رائحة الفم ومذاق الأكل، فمن الممكن أن يجعل نفسك له طعم معدني أو غير مريح.

5. جفاف الجلد أو حكة مزمنة

الكلى بتساعد في تنظيم المعادن في الجسم، ولو وظائفها اختلت، الجلد ممكن يبقى جاف جدًا مع الشعور بالحكة من غير سبب جلدي واضح.

إزاي تحافظ على كليتك قبل فوات الأوان؟

اشرب ميه كفاية يوميًا 2–3 لتر حسب حالتك الصحية.

قلّل من الملح والبروتين الحيواني الزائد، لأنهم يساعدو فى زيادة الحمل على الكلى.

تجنّب الإفراط في استخدام المسكنات، خصوصًا من غير وصفة طبية.

تابع ضغط الدم والسكر بانتظام، لأنهم من الأسباب الأولى لتلف الكلى.

مارس الرياضة وحافظ على وزن صحي.

متى تروح للطبيب؟

مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

عند ملاحظة أكتر من عرض من الأعراض السابقة مستمر معاك، يجب عليك زيارة طبيب باطني أو كلى، وتعمل تحاليل وظائف الكلى، مثل الكرياتينين واليوريا، الكشف المبكر، وهذا يفرق كتير جدًا في العلاج والحفاظ على الكلى.