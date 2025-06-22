مشروبات طبيعية تساعد على طرد الأملاح وحصوات الكلى

تراكم الأملاح في الجسم قد يؤدي إلى تكوّن حصوات مؤلمة في الكلى، لكن يمكن الوقاية والمساعدة في التخلص منها من خلال بعض المشروبات الطبيعية التي تعمل كمدرات للبول وتساعد على تنظيف الكلى بشكل آمن.

ونقدم إليك أبرز هذه المشروبات:

عصير الليمون

يحتوي على حمض الستريك الذي يساعد في تفتيت الحصوات ومنع تكوّنها. يُنصح بشرب كوب ماء دافئ مضاف إليه عصير نصف ليمونة على الريق يومياً.

2. ماء الشعير

يُعد من أقوى المشروبات المدرة للبول، ويساهم في تقليل حجم الحصوات وطرد الأملاح. يمكن غلي ملعقة شعير في لتر ماء وشربه مرتين في اليوم.

عصير البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم، ما يساعد في تنشيط الكلى وزيادة إدرار البول. يفضل تناوله طازجاً بدون سكر.

مغلي البقدونس

يساعد على تنظيف الكلى من السموم وطرد الأملاح الزائدة. يُغلى البقدونس في الماء ويُشرب دافئاً أو بارداً يومياً.

ماء جوز الهند

ينظم توازن المعادن في الجسم ويساعد على تنظيف المسالك البولية. ينصح بشربه ثلاث مرات أسبوعياً.

عصير التفاح

غني بمضادات الأكسدة ويساهم في تنظيف الكلى وتحسين وظائفها. يفضل شرب كوب يومي من العصير الطبيعي بدون إضافات.

خل التفاح

يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تفتيت بعض أنواع الحصوات. يمكن تناول ملعقة صغيرة على كوب ماء بعد الوجبة مرة يومياً، لكن بحذر.