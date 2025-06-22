بتكلفة 83 مليون جنيه.. عطية والطايفي يتفقدان صرحا ثقافيا جديدا في شبرا الخيمة

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، اليوم، أعمال إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة في مدينة شبرا الخيمة، والذي يُعد إضافة ثقافية كبرى للمحافظة.



وأوضح المحافظ، أن المكتبة الجديدة التي تقام على مساحة تزيد عن 1700 متر مربع بحي غرب شبرا الخيمة، تصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالي 83 مليون جنيه.

وأضاف أن المبنى مصمم ليضم قاعات متنوعة، ومسرحًا للعروض الثقافية، وأنشطة متخصصة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقى، بالإضافة إلى قاعات تدريب للكبار ولذوي الهمم، ومكتبة إلكترونية متطورة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البناء بنهاية العام الجاري.

من جانبه، أشاد السفير رضا الطايفي بالدور الذي تلعبه مكتبات مصر العامة في نشر الوعي وتنمية مهارات الشباب والأطفال، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

وعلى هامش الجولة، وجه المحافظ بضرورة تكثيف الأنشطة في فروع المكتبات بالمحافظة، وإشراك طلاب الجامعات، والتعاون مع كبرى المكتبات مثل مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن هذا الفرع الجديد في شبرا الخيمة سيصبح ثالث مكتبة لمصر العامة في محافظة القليوبية، إلى جانب فرعي مدينة بنها وفرع شبين القناطر الذي تم تجهيزه بالكامل مؤخرًا.