زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الألمانية (GFZ) بوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر جنوب إسرائيل صباح الخميس، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات في منطقة البحر الميت، وشعر به سكان مناطق شمالية في وسط إسرائيل.

زلزال في إسرائيل



ووقع الزلزال حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال تفعيل نظام الإنذار الآلي لديها بسبب الزلزال، مع إطلاق تحذيرات في أجزاء من منطقة البحر الميت.

وأفاد سكان في وسط إسرائيل بشعورهم بالهزة في نفس الوقت تقريبًا، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 19 كيلومترًا (12 ميلًا) من مدينة ديمونا الجنوبية، في وادي البحر الميت المتصدع النشط زلزاليًا.

أشارت تقارير سابقة إلى أن الهزة الأرضية شُعر بها في مناطق واسعة من جنوب إسرائيل، بما في ذلك متسبيه شاليم قرب البحر الميت، وأفادت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أنها لم تتلق أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.



