قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.. الموعد وملعب المباراة
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية
المبعوث الخاص لـ ترامب: تواصلنا مع إيران ونأمل في الحل الدبلوماسي
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل ولاية أوريجون الأمريكية

زلزال
زلزال
فرناس حفظي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الألمانية (GFZ) بوقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل ولاية أوريجون في غرب الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر جنوب إسرائيل صباح الخميس، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات في منطقة البحر الميت، وشعر به سكان مناطق شمالية في وسط إسرائيل.

زلزال في إسرائيل


ووقع الزلزال حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال تفعيل نظام الإنذار الآلي لديها بسبب الزلزال، مع إطلاق تحذيرات في أجزاء من منطقة البحر الميت.

وأفاد سكان في وسط إسرائيل بشعورهم بالهزة في نفس الوقت تقريبًا، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.

ووفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 19 كيلومترًا (12 ميلًا) من مدينة ديمونا الجنوبية، في وادي البحر الميت المتصدع النشط زلزاليًا.

أشارت تقارير سابقة إلى أن الهزة الأرضية شُعر بها في مناطق واسعة من جنوب إسرائيل، بما في ذلك متسبيه شاليم قرب البحر الميت، وأفادت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أنها لم تتلق أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.


 

هيئة المسح الجيولوجي الألمانية زلزال سواحل ولاية أوريغون الولايات المتحدة الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ترشيحاتنا

النيابة تنظم ورشة

النيابة العامة تنظم ورشة عمل تدريبية لأعضائها في المسؤولية الجنائية الدولية

صورة موضوعية

إصابة 14 عامل في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا

المتهمين

القبض على لصين سرقا دراجة نارية بالجيزة

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد