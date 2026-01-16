قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
رياضة

الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، في لقاء مرتقب يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

مواجهة مصرية خالصة على الساحة الأفريقية

تحمل مباراة الزمالك والمصري طابعًا خاصًا، كونها مواجهة مصرية خالصة في بطولة قارية، ما يضفي عليها أهمية مضاعفة سواء من الناحية الفنية أو الجماهيرية. ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظهما في المنافسة على بطاقتي التأهل للدور التالي من البطولة.

ملعب برج العرب يحتضن اللقاء

تُقام مباراة الذهاب بين الزمالك والمصري على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وهو الملعب الذي يستضيف لقاءات الفريقين في دور المجموعات. ويُعد استاد برج العرب من الملاعب الكبرى القادرة على استيعاب الجماهير وتوفير أجواء تنافسية قوية للمباراة المرتقبة.

طموحات الزمالك في مواصلة الانتصارات

يدخل الزمالك اللقاء رافعًا شعار الفوز، من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة، ومواصلة عروضه القوية في البطولة القارية. ويعتمد الفريق الأبيض على خبراته الأفريقية الكبيرة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية القادرين على حسم المواجهات الصعبة.
 

المصري يبحث عن نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يطمح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، سواء بالخروج بنقطة التعادل أو تحقيق الفوز، من أجل تحسين موقفه في المجموعة. ويعوّل المصري على الروح القتالية للاعبيه والانضباط التكتيكي في مواجهة أحد أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

موعد مواجهة الإياب بين الفريقين

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الزمالك والمصري مرة أخرى في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، حيث تُقام مباراة الإياب يوم 1 فبراير المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية أيضًا، في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد ملامح المتأهلين عن المجموعة.

صراع التأهل يشتعل في المجموعة
 

تمثل مباراتا الذهاب والإياب بين الزمالك والمصري محطة مهمة في مشوار الفريقين بالكونفدرالية الأفريقية، في ظل تقارب المستوى والرغبة المشتركة في الوصول إلى الأدوار المتقدمة، ما ينذر بمواجهتين مثيرتين تحملان الكثير من الندية والإثارة.


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة المصرى

