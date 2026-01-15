بيزيرا يتقدم للزمالك في الشوط الأول على المصري ويهدي الهدف لجدته

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجّله البرازيلي خوان بيزيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، المقام حاليًا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تميز احتفال بيزيرا بالهدف بلمسة إنسانية مؤثرة، حيث ارتدى قميصًا يحمل صورة جدته الراحلة، في لفتة نالت إعجاب الجماهير.

تشكيل الزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم

الوسط: يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد

الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك: مهدي سليمان، بارون أوشينج، أحمد صفوت، محمود عصام الحصري، أنس وائل، عمار ياسر، حازم أسامة، أحمد شريف، ناصر منسي

تشكيل المصري أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عبد الوهاب نادر – محمد هاشم – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي

الوسط: حسن علي – بونور موغيشيا – عمر الساعي – زياد فرج

الهجوم: كريم بامبو – أحمد شرف

بدلاء المصري: عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد علي عامر، محمود حمادة، باهر المحمدي، محمد الشامي، منذر طمين، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي

ويأتي هذا اللقاء تحصيلًا حاصلًا للزمالك بعد وداعه الرسمي لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الخسارة أمام زد في الجولة الماضية، حيث يسعى الفريق للاستفادة من مواجهة المصري في تقييم مستوى العناصر الشابة والوقوف على جاهزيتها للمباريات المقبلة.