موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1447 هجريًا، بالتزامن مع دخول ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، واهتمام المسلمين بمعرفة الموعد الرسمي لبداية شهر شعبان، بوصفه الشهر الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك.

هذا الاهتمام يجيء في ظل اعتماد الرؤية الشرعية لهلال الشهور الهجرية، التي تعلنها دار الإفتاء المصرية رسميًا بعد تحري الهلال، إلى جانب ما تصدره الحسابات الفلكية من مؤشرات أولية عن مواعيد بدايات الشهور.

واقرأ أيضًا:

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1447 هجريا

تحري هلال شهر شعبان يعد من الأحداث المهمة التي ينتظرها المسلمون كل عام، إذ يترتب عليه تحديد بداية شهر شعبان رسميًا، وما يليه من الاستعداد الروحي والعملي لشهر رمضان الكريم.

ووفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية، فإن بداية شهر شعبان 1447 هجريًا فلكيًا من المقرر أن توافق يوم 20 يناير 2026، إلا أن الموعد النهائي لبداية الشهر يتحدد بعد استطلاع الرؤية الشرعية من جانب دار الإفتاء المصرية، التي تعتمد في إعلانها على الرؤية البصرية المدعومة بالحسابات الفلكية الدقيقة.

تفاصيل ولادة هلال شهر شعبان فلكيا

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شعبان 1447 هجريًا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد 29 رجب 1447 هجريًا الموافق 18 يناير 2026، وهو اليوم المخصص لتحري رؤية هلال شهر شعبان.

وتشير الحسابات إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 رجب 1447 هجريًا، وهو ما يؤثر على إمكانية رؤيته في هذا اليوم.

كما بينت الحسابات الفلكية تفاصيل غروب القمر في يوم الرؤية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19 و24 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح مدد غروب القمر قبل غروب الشمس ما بين 8 و31 دقيقة، وهو ما يؤكد صعوبة رؤية الهلال الجديد في هذا التوقيت.

دور دار الإفتاء المصرية في إعلان بداية شهر شعبان

تلعب دار الإفتاء المصرية الدور الحاسم في إعلان بداية شهر شعبان رسميًا، إذ تعتمد على لجان شرعية وعلمية متخصصة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتقوم بتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجمع بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، بما يحقق الدقة والضبط في تحديد بدايات الشهور الهجرية، ويجنب حدوث أي لبس أو اختلاف في المواعيد.

موعد بداية شهر رمضان 2026 فلكيًا

إلى جانب الاهتمام بموعد بداية شهر شعبان، يترقب المسلمون كذلك موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 2026.

وطبقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن شهر رمضان 2026 سيبدأ في مصر فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

ومن المقرر أن ينتهي شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للحسابات نفسها.

ويتبقى على بداية شهر رمضان المبارك نحو 33 يومًا، وهو ما يجعل شهر شعبان محطة أساسية للاستعداد الروحي، من خلال الإكثار من الطاعات، وتهيئة النفس لاستقبال الشهر الكريم.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 1447 هجريًا

أما الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان، فيظل معلقًا على ما تعلنه دار الإفتاء المصرية عقب تحري رؤية هلال شهر رمضان 1447 هجريًا. ووفقًا للإجراءات المتبعة، ستقوم دار الإفتاء بتحري رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، بعد غروب الشمس وصلاة المغرب. وعلى ضوء نتيجة الرؤية، سيتم الإعلان عما إذا كان أول أيام شهر رمضان هو يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير 2026.

أهمية معرفة مواعيد استطلاع الهلال

تمثل معرفة مواعيد استطلاع الهلال أهمية كبيرة للمسلمين، إذ تساعدهم على تنظيم شؤونهم الدينية والدنيوية، سواء ما يتعلق بالعبادات أو الإجازات أو الاستعدادات الاجتماعية.

كما أن إعلان المواعيد الرسمية من الجهات المختصة يعزّز حالة الاطمئنان، ويحد من انتشار الشائعات أو التقديرات غير الدقيقة التي قد تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحرص كثير من المسلمين على متابعة بيانات دار الإفتاء المصرية بشكل مباشر، لما تتمتع به من مصداقية واعتماد رسمي، خاصةً في ما يتعلق بإعلان بدايات الشهور الهجرية، وعلى رأسها شهر شعبان وشهر رمضان المبارك.