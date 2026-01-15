قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصة الإسراء والمعراج بالتفصيل .. هذه المشاهد رآها النبي في الرحلة المباركة
بـ 17.5 مليون دولار .. مصر للألومنيوم تضاعف طاقتها الإنتاجية لـ 120 ألف طن سنويًا
صفقة النفط الأمريكية تضرب فنزويلا | بين السيادة والاقتصاد .. وهل إيران ستلقى نفس المصير؟ سمير فرج يجيب
قرار ترامب يقلب الموازين .. باريس تملأ فراغ الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا
أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟
دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026
موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026
عبد الفتاح تركي

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1447 هجريًا، بالتزامن مع دخول ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، واهتمام المسلمين بمعرفة الموعد الرسمي لبداية شهر شعبان، بوصفه الشهر الذي يسبق حلول شهر رمضان المبارك.

هذا الاهتمام يجيء في ظل اعتماد الرؤية الشرعية لهلال الشهور الهجرية، التي تعلنها دار الإفتاء المصرية رسميًا بعد تحري الهلال، إلى جانب ما تصدره الحسابات الفلكية من مؤشرات أولية عن مواعيد بدايات الشهور.

واقرأ أيضًا:

خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1447 هجريا

تحري هلال شهر شعبان يعد من الأحداث المهمة التي ينتظرها المسلمون كل عام، إذ يترتب عليه تحديد بداية شهر شعبان رسميًا، وما يليه من الاستعداد الروحي والعملي لشهر رمضان الكريم.

ووفقًا لما أعلنته الحسابات الفلكية، فإن بداية شهر شعبان 1447 هجريًا فلكيًا من المقرر أن توافق يوم 20 يناير 2026، إلا أن الموعد النهائي لبداية الشهر يتحدد بعد استطلاع الرؤية الشرعية من جانب دار الإفتاء المصرية، التي تعتمد في إعلانها على الرؤية البصرية المدعومة بالحسابات الفلكية الدقيقة.

تفاصيل ولادة هلال شهر شعبان فلكيا

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شعبان 1447 هجريًا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد 29 رجب 1447 هجريًا الموافق 18 يناير 2026، وهو اليوم المخصص لتحري رؤية هلال شهر شعبان.

وتشير الحسابات إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 رجب 1447 هجريًا، وهو ما يؤثر على إمكانية رؤيته في هذا اليوم.

شهر شعبان

كما بينت الحسابات الفلكية تفاصيل غروب القمر في يوم الرؤية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19 و24 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح مدد غروب القمر قبل غروب الشمس ما بين 8 و31 دقيقة، وهو ما يؤكد صعوبة رؤية الهلال الجديد في هذا التوقيت.

دور دار الإفتاء المصرية في إعلان بداية شهر شعبان

تلعب دار الإفتاء المصرية الدور الحاسم في إعلان بداية شهر شعبان رسميًا، إذ تعتمد على لجان شرعية وعلمية متخصصة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وتقوم بتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجمع بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، بما يحقق الدقة والضبط في تحديد بدايات الشهور الهجرية، ويجنب حدوث أي لبس أو اختلاف في المواعيد.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة الأولى من شهر شعبان

موعد بداية شهر رمضان 2026 فلكيًا

إلى جانب الاهتمام بموعد بداية شهر شعبان، يترقب المسلمون كذلك موعد بداية شهر رمضان المبارك لعام 2026.

وطبقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن شهر رمضان 2026 سيبدأ في مصر فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

ومن المقرر أن ينتهي شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للحسابات نفسها.

ويتبقى على بداية شهر رمضان المبارك نحو 33 يومًا، وهو ما يجعل شهر شعبان محطة أساسية للاستعداد الروحي، من خلال الإكثار من الطاعات، وتهيئة النفس لاستقبال الشهر الكريم.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 1447 هجريًا

أما الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان، فيظل معلقًا على ما تعلنه دار الإفتاء المصرية عقب تحري رؤية هلال شهر رمضان 1447 هجريًا. ووفقًا للإجراءات المتبعة، ستقوم دار الإفتاء بتحري رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، بعد غروب الشمس وصلاة المغرب. وعلى ضوء نتيجة الرؤية، سيتم الإعلان عما إذا كان أول أيام شهر رمضان هو يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير 2026.

أول جمعة من شهر شعبان

أهمية معرفة مواعيد استطلاع الهلال

تمثل معرفة مواعيد استطلاع الهلال أهمية كبيرة للمسلمين، إذ تساعدهم على تنظيم شؤونهم الدينية والدنيوية، سواء ما يتعلق بالعبادات أو الإجازات أو الاستعدادات الاجتماعية.

كما أن إعلان المواعيد الرسمية من الجهات المختصة يعزّز حالة الاطمئنان، ويحد من انتشار الشائعات أو التقديرات غير الدقيقة التي قد تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شهر شعبان

ويحرص كثير من المسلمين على متابعة بيانات دار الإفتاء المصرية بشكل مباشر، لما تتمتع به من مصداقية واعتماد رسمي، خاصةً في ما يتعلق بإعلان بدايات الشهور الهجرية، وعلى رأسها شهر شعبان وشهر رمضان المبارك.

هلال شعبان موعد استطلاع هلال شعبان موعد استطلاع هلال شعبان 1447 رؤية هلال شهر شعبان 2026 بداية شهر شعبان 1447 هجريًا موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا رؤية هلال رمضان 1447 كم باقي على رمضان 2026 دار الإفتاء المصرية استطلاع الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

بالصور

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد