محافظ الجيزة: نعمل على خلق بيئة مشجعة للأيدي العاملة والترويج للمنتجات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة بصفة دائمة على تنظيم معارض وملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية على مدار العام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للتعريف بمنتجاتهم والترويج لها وخلق بيئة مشجعة للأيدي العاملة.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت على هامش فعاليات افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، مساء اليوم الأحد، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات والدول العربية والأجنبية.

وأضاف محافظ الجيزة أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تنظيم معارض لأصحاب الحرف اليدوية يلفت الأنظار إلى ما تمتلكه المحافظات، ومنها الجيزة من حرف وصناعات يدوية مميزة، تعبر عن تراثنا وهويتنا، فضلًا عن أهمية القطاع اقتصاديًا، إذ يعتمد على خامات محلية الصنع وأيادي مصرية ماهرة.

وأوضح المحافظ أن المعرض يُقام بمشاركة العديد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة ومنصة ايادي مصر إلى جانب مشاركين من المحافظات والسفارات ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري مشيراً الي انه مفتوح للجمهور بشكل مجاني بما يُسهم في توسيع دائرة النفع وتعزيز التكامل والتبادل الحرفي بين المشاركين.

كما أشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات الداعمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يعزز من فرص ترويج الصناعات المحلية.

واختتم محافظ الجيزة، أن المحافظة تتيح فرصاً تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية، لتأهيلهم ودعم قدراتهم ضمن استراتيجية تطوير وتسويق هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.