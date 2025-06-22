فوضى وزحام شديد في أول أيام تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة |صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة عن فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025 ولمدة أسبوعين ، بناءا لى القرار الوزاري رقم 313 وتعديلاته

وقررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن تتم عملية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة

ورصد موقع صدى البلد في أول أيام تظلمات الشهادة الإعدادية في إدارة السلام التعليمية ، حالة من الزحام والفوضى وعدم التنظيم بشكل أدى إلى استياء شديد بين صفوف أولياء الأمور الراغبين في التظلم على نتائج أبنائهم

ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية ، ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت الإدارات التعليمية، أن ضوابط الاطلاع على أوراق الطلاب في تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 تتمثل في :

- لابد أن يلتزم الطالب بالحضور في اليوم المحدد والساعة المحددة له

- لا تزيد فترة الاطلاع عن الوقت المسموح به

- غير مسموح باستخدام القلم الأزرق أو الأسود

- يتم كتابة الملاحظات بالقلم الرصاص

- يحضر الطالب بنفسه فقط او ولي امره مع احضار اثبات الشخصية

- ممنوع منعا باتا التصوير أو استخدام الموبايل في مقرات تظلمات الشهادة الإعدادية

- في حالة تخلف الطالب عن الموهد المحدد له لا يسمح له بالاطلاع على كراسة إجابته

- يتم الحضور بصروة إيصال سداد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025

كما أوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 تقرر رسميا أن تكون 35 جنيها .

ويتم دفع رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 في الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الايصال الدال على الدفع .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/

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وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/ ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، وحالة الطالب اذا كان ناجحا أم راسبا أم له دور ثاني

