توقف مباراة الوداد ويوفنتوس بكأس العالم للأندية بسبب شماريخ جمهور المغرب

توقفت مباراة الوداد المغربي ويوفينتوس الإيطالي لعدة دقائق بسبب إشعال الشماريخ الدخانية من قبل جماهير الوداد بعد إحراز فريقهم هدف تقليص الفارق أمام الفريق الإيطالي، وذلك على ملعب "لينكولن فيلد"، بمدينة "فيلادلفيا"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسبب الدخان الكثيف في تغطية ملعب اللقاء وأثر على الرؤية خلال المباراة في الدقيقة 26 من انطلاق اللقاء، وتشير النتيجة لتقدم يوفينتوس بنتيجة 2-1 حتى الآن.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي يوفنتوس والوداد التشكيل الرسمي لمباراتهما التي انطلقت في السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "لينكولن فيلد"، بمدينة "فيلادلفيا"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل يوفنتوس ضد الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: ألبرتو كوستا، لويد كيلي، أندريا كامبياسو، نيكولو سافونا، بيير كالولو.

خط الوسط: وستون مكيني، كيفرين تورام أوليان.

خط الهجوم: كنان يلدز، فرانشيسكو كونسيساو، كولو مواني.



بينما جاء تشكيل الوداد ضد يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: بن عبيد.

خط الدفاع: موفي- فيريرا- بوطويل- مايرز- مفيد.

خط الوسط: أمرابط- الزمراوي- مبارك- لورتش.

خط الهجوم: أوبينج.