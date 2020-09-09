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توك شو

"نيولوك".. شاهد موقف السيرفيس بميدان الجيزة فى ثوبه الجديد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
موقف السيرفيس بميدان
موقف السيرفيس بميدان الجيزة فى ثوبه الجديد
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شيرين عادل
قالت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج صباح البلد، إن مصر تشهد مؤخرا عدد من عمليات التطوير  بالميادين، والعقارات بالقاهرة. 

وأوضحت  سلامة، خلال تقديمها حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن محافظة الجيزة شهدت " نيو لوك" شكل جديد  فيما يتعلق بـ عمليات التطوير وتم تطوير موقف السيرفيس ب المحافظة ليظهر فىى ثوبه الجديد  .   

وأشارت إلى أن عمليات التطوير تتم على مدار 24 ساعة لتغيير وتطوير العمارات السكنية، والميادين، والمواقف أيضأ والذى يعود بدوره لتقليل الاختناقات المروروية والازدحام. 

يذكر أن برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

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