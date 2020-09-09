اليوم.. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر بواقع 3 مرات أسبوعيا

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن الطيران الدولى توقف تماما منذ خمس أو ستة أشهر من روسيا إلى أى دولة، نتيجة ظروف فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن استئناف روسيا رحلاتها الجوية مع مصر، لتصبح الدولة الخامسة التي يتم الاستئناف معها.





وأضاف "نصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المغزى من هذا القرار هو أن حركة الطيران مع مصر ستكون ثانى أعلى حركة كثافة فى حركة الطيران بواقع 3 رحلات أسبوعيا، موضحا أن ذلك سيجعل مصر واحدة من المقاصد المحدودة المتاحة أما السائح الروسي الراغب بالسفر.





وتابع أن مصر ستكون على قائمة قصيرة للغاية الخاصة بحركة الطيران فى روسيا من المقاصد المتاح السفر إليها مباشرة، لافتا إلى أن ذلك سيضع مصر من ضمن الإختيارات المحدودة، حيث أن ذلك له أثر على حركة السياحة.





وأوضح السفير ايهاب نصر السفير المصري في روسيا، أن تراجع الإصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد في مصر سببا رئيسيا في عودة الحركة.





وتابع، أنه هناك حجم إقبال كبير ورغبة حقيقية في التواجد بمصر، لافتا إلى أن الصورة الذهنية للسائحين الروس هى السياحة الشاطئية.